Continua e continuerà anche nei prossimi giorni in casa Inter la telenovela legata al futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista è scontento e ha chiesto di essere ceduto per trovare più spazio e il club nerazzurro è al lavoro per trovare l'eventuale sostituto: "L'Inter a Frattesi, al suo agente Beppe Riso e alle società interessate, ha fatto sapere che per meno di 45 milioni non si sederà al tavolo. Cifra alta, in fondo il giocatore è a bilancio per 21-22 milioni, ma a gennaio, con la necessità poi di sostituirlo con un elemento pronto e competitivo, non si vuole lasciare nulla al caso. Se Roma - ieri il ds Ghisolfi a Milano ha avuto un colloquio con Riso - e Napoli (qualora partisse Kvaratskhelia) dovessero presentarsi con l’offerta giusta - dunque acquisto a titolo definitivo o prestito con obbligo; a Milano non si ascoltano proposte diverse -, l’Inter a quel punto la prenderebbe probabilmente in considerazione per non trovarsi in casa un elemento scontento.