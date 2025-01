Da giorni, ormai, si parla della volontà di Davide Frattesi di trovare più spazio in campo via dall'Inter. Si era paventata l'ipotesi Roma, ma...

"Il Napoli, tra l’altro, è al momento una diretta e accreditata concorrente alla lotta scudetto proprio contro i campioni in carica, favoriti anche per la profondità e la qualità della rosa, e l’Atalanta. E ancora: Frattesi, dicevamo, ha voglia di conquistare molto più spazio e più minuti di quelli collezionati finora e il Napoli, con una sola competizione e un tris di titolari del calibro di Anguissa-Lobotka-McTominay, dovrà convincerlo che per uno come lui ce ne sarebbe eccome".