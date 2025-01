Arrivano conferme: l'Inter è su Petar Sucic della Dinamo Zagabria, centrocampista della Dinamo Zagabria. Il piano sarebbe quello di prenderlo subito per poi lasciarlo in prestito ai croati fino a fine stagione, essendo il giocatore attualmente infortunato. Dopo Sky, anche La Gazzetta dello Sport ha riportato il forte interesse dei nerazzurri nei confronti del classe 2003: " Al momento l'Inter ha fatto un sondaggio, rivolto soprattutto al mercato estivo . Ha bussato alla porta della Dinamo per capirne la fattibilità. Da qualche settimana, inoltre Fabio Cannavaro ha preso le redini del club. Sucic è un centrocampista di prospettiva.

Uno che può fare il mediano e il trequartista, ma predilige un ruolo alla Calhanoglu. In stagione vanta tre gol e due assist in 17 presenze complessive. Ha giocato 12 gare in campionato, tre in Champions League e due nei preliminari. È legato alla Dinamo fino al 2028 e il prezzo si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro. Curiosità: suo cugino Luka, 2002, centrocampista, gioca alla Real Sociedad. E' uno dei tanti talenti usciti fuori dall'Academy del Salisburgo. Petar invece, nato in Bosnia, è cresciuto nello Zrinjski Mostar. La Dinamo l'ha acquistato nel 2022".