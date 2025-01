La questione relativa al futuro di Davide Frattesi diventa sempre più calda e spinosa, in casa Inter. Probabilmente, sia per la volontà del calciatore sia per questioni di rivalità nella corsa scudetto, la destinazione più concreta per il centrocampista nerazzurro è la Roma, che ovviamente in casa interista preferiscono rispetto al Napoli. Ma, in caso di partenza in giallorosso di Frattesi, chi prenderebbe l'Inter al suo posto? La Gazzetta fa il punto della situazione:

"La Roma sembra fare sul serio per riportarlo a casa, il Napoli ci riflette se dovesse incassare dalla cessione di Kvaratskhelia. Piace anche a Tottenham e Newcastle, ma Frattesi non ha mostrato grandi aperture per un trasferimento in Premier League. Poiché i giallorossi sono la pretendente più accreditata, soprattutto perché non diretta concorrente in campionato, una possibilità è rappresentata da una specie di scambio: la Roma comprerebbe Frattesi, l'Inter riceverebbe Cristante ma solo in prestito, per colmare subito la lacuna del reparto con un giocatore che conosce il campionato".