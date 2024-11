"I due affari sono per forza di cose collegati, è vero, l’albanese ha rinnovato da poco il contratto con i nerazzurri ma questo non esclude una sua partenza. Già in estate era arrivata qualche richiesta per l’ex Empoli, che lo stesso Asllani era sembrato intenzionato ad ascoltare. L’Inter ai tempi non aveva pronta un’alternativa e decise di rimandare la questione, che potrebbe ripresentarsi nel prossimo giugno. Asllani può far gola per diversi motivi, tra questi anche un ingaggio alla portata di molti club, sia in Italia che in Europa e chissà che non possa interessare allo stesso Torino".