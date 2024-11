Il club nerazzurro continua a lavorare per il difensore classe 2003, al momento in scadenza a fine stagione con lo Spezia

L’Inter e lo Spezia continuano a discutere il futuro di Nicolò Bertola, anche se per i nerazzurri al momento non rappresenta una priorità assoluta. Come riferisce Tuttosport, il dialogo tra Baccin e Melissano, avviato tempo fa, prosegue senza sosta. Lo Spezia ha proposto al giocatore un rinnovo con un ingaggio di circa 350 mila euro in Serie B, cifra che salirebbe a 550 mila euro con l’aggiunta di bonus in caso di promozione in Serie A, e un prolungamento di quattro anni.