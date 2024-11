"Bene, bravo, al raddoppio. Yann Bisseck e l’Inter hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto". Apre così La Gazzetta dello Sport il suo focus sul centrale tedesco, che a brevissimo prolungherà il suo attuale accordo con il club nerazzurro. Si legge sulla Rosea: "Il tedesco vedrà moltiplicato per due il suo ingaggio: da 750 mila euro a stagione passerà a 1,5 milioni netti più bonus, il tutto fino al 2029. L’ufficialità arriverà a breve, probabilmente già durante la prossima sosta stagionale. Ma la trattativa è sostanzialmente definita, mancano solo alcuni passaggi burocratici.

È l’evoluzione naturale di un difensore che è diventato un titolare dell’Inter. Bisseck non è più solo una valida alternativa, ma un giocatore intorno al quale Inzaghi ragiona concretamente ogni partita se farlo partire dall’inizio o meno. Per intendersi: un dubbio, se non ci fosse anche un dolore al costato che un po’ condiziona il difensore, ci sarebbe anche per il Napoli. Il tedesco è cresciuto in maniera esponenziale. Inzaghi gli ha dato fiducia contro Manchester City e Arsenal, segnale tangibile del livello di maturità ormai raggiunto dal tedesco. È destinato ad entrare nel giro della sua nazionale, inevitabilmente".