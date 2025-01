L'Inter si è assicurata le prestazioni del giovane Alessandro Pentima . Portiere classe 2008, arriva dalla Cjarlins Muzane, squadra friulana che attualmente milita in Serie D girone C. Di seguito il comunicato del club. "La SSD Cjarlins Muzane comunica di aver ceduto il diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Pentima, portiere classe 2008 di Povoletto, cresciuto nel Settore Giovanile, alla società professionistica FC Internazionale. Ufficiale il suo trasferimento, a titolo definitivo, per consolidare ora il percorso con un nuovo step di crescita che lo lega alla società milanese".

Vincenzo Zanutta, presidente del Cjarlins Muzane. «Il passaggio di Alessandro ad una società blasonata come l’Inter è motivo d’orgoglio non solo per la nostra società, ma per tutto il territorio. Si tratta di un ragazzo che in questi anni si è sacrificato molto, lavorando e seguendo i tecnici che l’hanno accompagnato nella sua crescita".