In vista della prossima stagione, l'Inter dovrà risolvere delle questioni importanti che potrebbero portare a un risparmio considerevoli in termini di ingaggio. Tra le questioni prioritarie ci sono i destini di Radu, Acerbi , Correa e Arnautovic.

"I contratti sono il vero salvagente dell'Inter: quello di Radu, che guadagna addirittura 1 milione l'anno, scadrà quest'estate. Ed è chiaro che non verrà rinnovato. Al pari degli accordi con Arnautovic e Correa, che dopo stagioni di delusioni in nerazzurro saranno liberi di accasarsi dove verranno accolti. Un risparmio, solo per questi due, di più di 10 milioni lordi di ingaggi. Ma il jolly vero, l'Inter lo calerà con Acerbi: troppi infortuni, a fine anno si chiude. Il contratto dell'ex Lazio scadrebbe nel 2026, ma al momento del rinnovo il club si è riservato la possibilità unilaterale di chiuderlo con un anno di anticipo. Resterà invece De Vrij, per cui il rinnovo annuale è già pronto", scrive Gazzetta.it.