Il bilancio dell'Inter per la stagione 2023/2024, approvato oggi dall'Assemblea degli Azionisti, ci consente di avere un quadro più preciso delle operazioni di mercato portate avanti dalla società nerazzurra nel corso della sessione estiva dell'anno scorso. Una sessione molto movimentata, con colpi come Frattesi, Pavard, le cessioni di Onana e Brozovic. Tanta carne al fuoco, che ora assume i contorni dell'ufficialità per quanto riguarda le cifre.