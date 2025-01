"Sono felicissimo all'Inter, siamo una famiglia", ha detto Davide Frattesi dopo la vittoria di ieri a Lecce. Un segnale forte, in controtendenza con le grandi manovre imbastite dal suo entourage nelle ultime settimane per portarlo via da Milano. Parole che inevitabilmente hanno un peso a pochi giorni dalla fine del mercato di gennaio. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport di oggi:

"L’Inter per una partenza immediata di Frattesi ha fissato il prezzo sui 45 milioni, ma adesso le parole del diretto interessato sembrano cambiare le carte in tavola e aprire lo scenario per una prosecuzione del matrimonio a prescindere dal minutaggio sul campo. Anche perché il tempo stringe e, di fronte a un calendario così intasato, Inzaghi non può permettersi una pedina in meno di questo spessore".