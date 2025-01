Dieci giorni alla fine del mercato, con la situazione in casa Inter che al momento è ferma ma che potrebbe accendersi nella prossima settimana. Il club nerazzurro sta infatti valutando di mandare a giocare Tajon Buchanan e poi dovrà prendere una decisione sulla questione legata a Davide Frattesi . Spiega Il Giorno: "Se però il centrocampista ha chiesto la cessione al club, pur senza mai forzare la mano, nel caso del canadese è la dirigenza ad aver suggerito un passaggio in prestito per crescere. Il Torino ci sta pensando, la formula potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto e a quel punto i nerazzurri valuterebbero l’opportunità di un innesto.

Potrebbe trattarsi di un difensore, per coprirsi le spalle in caso di reiterarsi degli acciacchi di Acerbi (e in questo caso il management chiederebbe a Oaktree di anticipare l’arrivo di un centrale programmato per l’estate) o di un esterno. Zalewski è in scadenza con la Roma, i nerazzurri lo accoglierebbero con un esborso minimo e in un’operazione slegata da quella per Frattesi, che l’Inter vuole eventualmente cedere solo a titolo definitivo, senza contropartite e dietro un pagamento da 45 milioni".