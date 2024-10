Un Maldini in nerazzurro ? Quello che era uno scenario nemmeno ipotizzabile fino a poco tempo fa, sta diventando una possibilità concreta per i bookmaker , come riporta Agipronews. Le recenti prestazioni di Daniel, figlio della bandiera del Milan Paolo, hanno infatti generato l'interesse di diversi club per il trequartista cresciuto proprio nel vivaio rossonero.

Secondo i quotisti di Goldbet e Better, sarebbe però l'Inter in pole per accaparrarsi Maldini nella prossima estate: un passaggio in nerazzurro, con sgarbo ai cugini e interruzione della celebre "dinastia", paga 4 volte la posta, in netto vantaggio sulla Juventus a 8 e sul Milan a 10, al pari del Napoli. Non è affatto da escludere, però, una permanenza al Monza, offerta a 1,75.