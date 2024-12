Importanti novità sulle possibili mosse in difesa dell'Inter nelle prossime settimane arrivano direttamente dall'edizione di La Spezia de Il Secolo XIX, che fa il punto sulla situazione di Bertola, giovane difensore aquilotto in scadenza di contratto a giugno 2025 e a lungo osservato dai nerazzurri nei mesi scorsi. Secondo il quotidiano, infatti, l'Inter avrebbe abbandonato la pista Bertola con la precisa volontà di portare avanti un'altra trattativa. Si legge:

"L'altra notizia che invece rimbalza da Milano, confermata da fonti vicine alla stessa società nerazzurra, è il no all'affare Bertola da parte dell'Inter che quindi si ritira dalla potenziale trattativa, pur avendolo valutato a lungo. Baccin e Ausilio, con il primo che arriva da un lungo viaggio in Sudamerica, avrebbero idea di opzionare un giovane difensore del 2004 argentino e non hanno in programma di proseguire il monitoraggio sul difensore aquilotto. Che resta quindi in scadenza al prossimo 30 giugno, ma con qualche importante certezza in meno".