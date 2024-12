Il focus di mercato dal TG di Sport Mediaset: nuovo nome per l'attacco sul taccuino del direttore sportivo nerazzurro

L'avvio di stagione di Santiago Castro non è di certo passato inosservato. Pronto quest'anno a prendere a Bologna la pesante eredità lasciata da Zirkzee dopo un periodo di convivenza, l'argentino è subito entrato nelle grazie del nuovo allenatore Vincenzo Italiano e si è caricato sulle spalle il peso dell'attacco degli emiliani.

Le sue prestazioni, secondo quanto riporta Sport Mediaset, sarebbero entrate anche nel mirino del direttore sportivo dell'Inter. "Piace a Piero Ausilio che di centravanti argentini se ne intende", sottolineano nel TG. Il riferimento è alla trattativa con la quale nel 2018 il diesse nerazzurro portò in Italia un certo Lautaro Martinez. Potrebbe essere già questo il momento per gettare le basi per un futuro affare.