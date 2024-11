L'Inter è già proiettata al futuro ed è al lavoro per chiudere un colpo proprio in quest'ottica. Ecco i dettagli dell'operazione dall'edizione de Il Giorno: " In chiave futura l’Inter si è quasi assicurata un altro elemento dalle rosee prospettive. Nicolò Bertola , ventunenne nel giro azzurrino, di proprietà dello Spezia ma in scadenza al prossimo giugno. Ha rifiutato il rinnovo al doppio dell’ingaggio attuale e per non perderlo a zero i liguri stanno lavorando con l’Inter a una possibile cessione a gennaio.

Con la promessa di un nuovo prestito allo Spezia fino a giugno e magari anche nella stagione successiva. In cambio i nerazzurri potrebbero cedere, sempre in prestito, per il 2025/26 un altro giovane in rampa di lancio oppure (se i liguri dovessero salire in Serie A) quel Francesco Pio Esposito che già oggi è in Liguria a titolo temporaneo e senza accordi sul riscatto. Esposito aspetterà la primavera per decidere del suo futuro, potrebbe tentare l’avventura in A anche con una maglia diversa. Bertola, invece, ha già fatto capire al suo entourage di gradire molto la destinazione nerazzurra".