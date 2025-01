Scenario piuttosto singolare, quello delineato dal quotidiano "Il Giorno" in merito al futuro di Pio Esposito. L'attaccante classe 2005, grande protagonista con lo Spezia in Serie B, dovrebbe andare in prestito anche il prossimo anno. Ma con un passaggio intermedio negli Stati Uniti?

"Con Arnautovic e Correa destinati all'addio (anche se per l'austriaco l'Inter ha la possibilità di esercitare una clausola unilaterale per rinnovare) una delle ipotesi è il rientro alla base di Francesco Pio Esposito, in prestito secco allo Spezia e autore finora di un ottimo campionato in B. Potrebbe disputare il Mondiale e poi proseguire altrove il percorso di crescita", ipotizza il quotidiano.