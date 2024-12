L'Inter ci lavora ormai da settimane, stuzzicata di portare a Milano un talento che in questa stagione sta impressionando un po' tutti

L'Inter ci lavora ormai da settimane, stuzzicata di portare a Milano un talento che in questa stagione sta impressionando un po' tutti. Si tratta di Nico Paz, centrocampista argentino del Como, una delle rivelazioni di questo campionato. A tal proposito, scrive Tuttosport:

"Per quanto riguarda quest’ultima casella del puzzle, tutto porta a Nico Paz, su cui l’Inter - anche grazie all’amicizia tra Javier Zanetti e papà Pablo, suo compagno in Nazionale - è in pressing da settimane".