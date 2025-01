Arriverà qualcuno anche sulle corsie esterne per l'Inter il prossimo anno? Secondo TuttoSport è probabile e c'è anche un nome seguito in questi mesi dal club nerazzurro. "Sulle fasce potrebbe servire un vice Dumfries e si guarda sempre all'Olanda, al 21enne Rensch dell'Ajax attualmente ancora in scadenza a giugno", si legge.

L'ambientamento di Buchanan non ha portato finora gli effetti sperati, per cui non è da escludere un divorzio con il canadese la prossima estate. In quel caso l'Inter, che da poco ha rinnovato il contratto di Denzel Dumfries, potrebbe andare sul giovane dell'Ajax che si presenterebbe come un'occasione dal punto di vista economico.