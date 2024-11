Jonathan David in gol contro la Juventus: 13 reti in stagione, l’Inter osserva

Jonathan David è in scadenza di contratto nel 2025, è ormai nel mirino di diverse squadre tra cui spiccano l’Inter, la Juventus e il Barcellona, che monitorano attentamente la situazione contrattuale del canadese.

L’Inter, in particolare, sembra essere molto interessata, vedendo in David una possibile soluzione per rafforzare l’attacco nella prossima stagione. Inoltre, Matteo Moretto di Relevo ha riportato che il giocatore chiederebbe uno stipendio annuo di circa 6 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero le commissioni per gli agenti.

Alessandro Barnaba, proprietario del Lille e responsabile della rinascita del club grazie al fondo Merlyn Partners, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport che il Lille sta attualmente lavorando per rinnovare il contratto di David. Barnaba ha sottolineato che l’attaccante è “sottostimato” in Europa, nonostante le sue capacità si adattino perfettamente al calcio moderno, caratterizzato da uno stile di gioco compatto e dinamico, in cui ogni giocatore partecipa sia alla fase offensiva che difensiva.

L’interesse per Jonathan David è dunque in continua crescita, ma il futuro dell’attaccante rimane incerto: da una parte la possibilità di un rinnovo con il Lille, dall’altra l’attrazione verso nuove sfide in grandi club europei.