Intervenuto su Radio Cusano Campus, il giornalista Marco Barzaghi ha rivelato un retroscena riguardante Nico Paz che potrebbe diventare in futuro un uomo mercato per l'Inter. Il giornalista ha anche parlato di una possibile evoluzione del suo ruolo nella squadra di Inzaghi:

“Nico Paz è andato a cenare giovedì sera nel ristorante di Milano di Zanetti. Dopo la festa natalizia della fondazione che però era a Como, si avvicina a Milano. Giocatore molto interessante per qualità ed età. Ruolo? Trequartista, ma con Inzaghi può diventare un vice Calhanoglu. Lo può trasformare in un regista ha i numeri, il tiro dalla distanza. Già convocato da Scaloni, investitura di Messi già arrivata. Lì il Real Madrid ha l’imbarazzo della scelta non dovesse riportarlo alla base potrebbe essere un’operazione da seguire”