"Giocare d’anticipo, al contrario, avrà un ruolo fondamentale per provare a strappare David alla concorrenza internazionale. Marotta sogna un altro innesto a parametro zero, sulla scia del colpo Calhanoglu e all’indomani dei rinforzi estivi Zielinski-Taremi. Giuntoli confida sulla stretta sinergia con il Lille, per quanto il club non reciti una parte nella trattativa. Ma dai francesi, oltre a Djalò lo scorso inverno, era arrivato anche Weah poco più di un anno fa. E l’americano si è già mosso per lavorare ai fianchi quello che è qualcosa più di un ex compagno di squadra".