Paolo Bonolis consigliò, nei primi anni 2000, all'allora presidente dell'Inter Massimo Moratti di acquistare un giovane calciatore brasiliano: Adriano. Lo ha raccontato lo stesso conduttore, tifoso dell'Inter, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora. ''Ero in Ecuador a fare trekking sul Cimboraso e, nello stesso periodo, sulla costa si teneva il campionato del mondo under 19. Andai per vedere qualche partita e tornato a Milano lo consigliai a Moratti che poi lo fece seguire e lo acquisto'''.