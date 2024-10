Jonathan David non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Lille ed è un obiettivo concreto dell'Inter per la prossima estate a parametro zero

Marco Astori Redattore 17 ottobre - 15:01

Jonathan David non rinnoverà il suo contratto in scadenza con il Lille ed è un obiettivo concreto dell'Inter per la prossima estate a parametro zero. Lo conferma anche Matteo Moretto, esperto di mercato, che dipinge lo scenario attorno al canadese: "Occasione di mercato per l’estate ma stipendio alto più commissioni da tenere in considerazione.

Inter e Juventus interessate e già attive. Ad oggi il Milan non è una opzione. Il Barça monitora attentamente la situazione ma per ora nessun contatto diretto. L’Atletico ha sondato in passato e adesso non è tra i favoriti. Ci si aspetta un movimento dalla Premier nei prossimi mesi".