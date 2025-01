Il Napoli è seriamente interessato a Davide Frattesi e ha in mente un piano per provare a convincere l'Inter a privarsi del centrocampista

Lo riferisce il Corriere dello Sport, secondo cui Manna, ds azzurro, starebbe studiando la situazione per capire come avvicinare le richieste del club nerazzurro, sui 45 milioni di euro: