Alex Meret è stato davvero in orbita Inter in questi mesi? Carlo Laudisa, nel suo focus per il sito della Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul destino del portiere del Napoli che è stato accostato ai colori nerazzurri perché a un certo punto molto lontano dal rinnovo. Spiega infatti il noto esperto di calciomercato:

"In questi mesi il dialogo con il suo agente Federico Pastorello è stato costante, proficuo, ma ancora non incisivo. Tant’è vero che qualche tempo fa è emerso anche l’interesse dell’Inter per la soluzione estiva a parametro zero. Ora le parti sembrano vicinissime a un’intesa, ma finché non arriva la tanto attesa firma è bene stare in campana. Anche perché nelle stagioni precedenti il romanzo del rinnovo aveva riempito tanti capitoli, con il lieto fine solo a fine stagione".