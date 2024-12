"Per l’Inter intervenire sulla difesa di Simone è, in ogni caso, una priorità del futuro prossimo: il reparto è abitato da ultra-trentenni, affidabili un po’ meno di un tempo. Acerbi ne ha 36 e convive con gli acciacchi (non ha fatto in tempo a recuperare per Leverkusen), il suo vice De Vrij 32 e sembra tornato al top, e poi a 34 ci sarebbe anche Darmian, più di una volta convertito a “braccetto” e abile come pochi a tappare ogni buco. Insomma, a giugno sarà tempo di grandi pulizie in difesa: con l’innesto di Tomas Palacios, oggetto misterioso finora, il club ha proseguito il ringiovanimento iniziato l’anno prima con Bisseck, ma adesso servirà un pezzo ben più grosso per Simone per costruire la difesa del futuro".