Nell'ultima partita a San Siro tra Inter e Como, Nico Paz si è ritrovato di fronte a quelli che, chissà, potrebbero essere i suoi futuri compagni di squadra in nerazzurro. Del resto, il centrocampista argentino si è ben comportato al Meazza, così da confermare le ottime sensazioni su di lui dei dirigenti interisti. E Inzaghi ha già in mente come poterlo eventualmente utilizzare a Milano. Scrive Tuttosport:

"Avanti tutta. L’Inter fa sul serio per Nico Paz e vuol mettere le basi in vista dell’estate. L’argentino ha incantato tutti anche lunedì scorso nel faccia a faccia contro quelli che potrebbero diventare tra qualche mese i suoi futuri compagni. Esame San Siro superato a pieni voti. Paz piace tanto a Simone Inzaghi e ai dirigenti interisti per la capacità di saltare con facilità gli avversari, creando superiorità numerica in fase offensiva. Anche la sua collocazione tattica non sarebbe un problema".