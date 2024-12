"Opzione questa che anche i dirigenti interisti non scartano a priori, purché ci sia un differenziale importante rispetto al prezzo d’acquisto. Tradotto: se l’Inter dovesse investire 20-25 milioni per ingaggiare Paz, nell’estate 2027 il Real dovrebbe sborsare almeno 40 milioni per riprenderselo. Se così fosse, ci sarebbe un reale guadagno in caso di perdita di Nico e l’Inter avrebbe lavorato per se stessa e non solo pro Madrid. Di tutte queste questioni (e in particolare delle cifre…) ci sarà tempo e modo di parlarne con calma nei prossimi mesi".