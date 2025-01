Alfredo Pedullà, esperto di mercato, nel corso del suo editoriale per Sportitalia, ha parlato così del futuro del centrocampista nerazzurro

Continua la telenovela sul futuro di Davide Frattesi in casa Inter. Alfredo Pedullà, esperto di mercato, nel corso del suo editoriale per Sportitalia, ha parlato così del futuro del centrocampista nerazzurro: "Davide Frattesi ha mal di pancia, ma non è scontato che venga accontentato: la richiesta dell’Inter è base 45 più 5 di bonus, può scendere di 5 ma servono quei soldi.