Nei piani del club, però, l’affare doveva essere doppio: nel senso che assieme a Perez doveva arrivare pure l’esterno classe 2006 Mateo Silvetti . Per quest’ultimo, però, la trattativa è diventata più complicata per alcuni problemi che sono nati tra l’entourage del giocatore e lo stesso Newell’s Old Boys .

Sullo sfondo, inoltre, resta anche Juma Bah, difensore 18enne di proprietà del Valladolid. In pole per accaparrarselo c’è il Manchester City ma l’Inter non è tagliata fuori anche se l’operazione va fatta in sinergia con il Monza visto che il club nerazzurro non ha slot a disposizione per nuovi extra. Per inciso, sia Perez sia Silvetti, invece, hanno passaporto comunitario", si legge.