Le cifre per Sebastiano — Prendi Sebastiano: oggi colleziona gioielli con l’Empoli, nessuno in casa Inter si stupisce, lui che pure ci ha messo per confermare quanto di buono – riduttivo, buonissimo – fatto vedere persino in Champions, con Conte. Sebastiano sognava di fare Totti, oggi si è ripreso almeno in parte l’idea di quel che tutti gli avevano pronosticato. Il suo domani è totalmente nelle mani dell’Empoli, che ha un diritto di riscatto già fissato al prestito: con 5 milioni il cartellino sarà totalmente toscano. Corsi già pregusta l’affare. Affare che in qualche modo riguarda anche l’Inter. Perché il club nerazzurro ha il 20% della rivendita del cartellino, ovvero del differenziale tra i 5 milioni e un futuro prezzo per un club terzo.

Pio tornerà per restare — Marotta e Ausilio tifano Sebastiano, non c’è dubbio. Ma tifano ancor di più per Francesco Pio. Se Salvatore, il più grande dei tre, è stato già ceduto definitivamente, Pio – oggi in prestito allo Spezia, già 8 gol stagionali – è l’attaccante che tutti vedono in nerazzurro domani. Per carità, le vie del mercato sono infinite ma è un calciatore che l’Inter vede in rosa in un domani neppure troppo lontano. Ci contano, ci credono, ci puntano: molto semplice. Anche il ragazzo, oggi in prestito allo Spezia, lo sa. I dirigenti nerazzurri hanno parlato con lui, i contatti con la famiglia sono costanti. Il programma, in linea teorica, è già stabilito. Per carità, poi tutto andrà aggiornato.

Ecco quando lo farà — Ma l’Inter immagina per il ragazzo, classe 2005, una prossima stagione in prestito in A, così da preparare l’approdo all’Inter nella stagione 2026-27. In soldoni: l’Inter vede Francesco Pio come uno dei suoi attaccanti tra due anni. In perfetta sintonia con quel che è anche il ragionamento di Oaktree. E dunque un’attenzione particolare ai giovani, a maggior ragione se cresciuti in casa. Tutto secondo logica, nulla di strano. Non è un caso che oggi Dimarco sia un calciatore modello per il fondo statunitense. Servirà riaggiornarsi tra qualche mese. Ma in casa Inter nessuno si stupisce”, si legge.