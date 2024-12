"Non è passata inosservata la presenza di Javier Zanetti domenica scorsa al Sinigaglia in occasione di Como-Roma. La scena a livello mediatico se la sono presa, inevitabilmente, le stelle hollywoodiane Keira Knightley, Adrien Brody e Michael Fassbender, ma l’apparizione del vicepresidente interista in tribuna vale come un indizio di mercato. Non è un mistero, infatti, che da diverse settimane i principali club europei mandino i propri emissari a visionare le gare della formazione allenata da Cesc Fabregas. Fari puntati, naturalmente, sul gioiellino classe 2004 Nico Paz, che ormai da mesi sta incantando tutti con le sue giocate".