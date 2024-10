Tutti credono in lui in casa nerazzurra, ma occorre che arrivi quell’atteso balzo in avanti, come personalità e autorevolezza in campo

I prossimi mesi saranno decisivi per definire il futuro di Kristjan Asllani: il centrocampista albanese non è ancora riuscito ad imporsi all'Inter, nonostante il suo talento sia sotto gli occhi di tutti. E c'è un retroscena raccontato dal Corriere dello Sport: "Tutti credono in lui in casa nerazzurra, ma occorre che arrivi quell’atteso balzo in avanti, come personalità e autorevolezza in campo.