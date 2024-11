L'Inter vola in Champions League, con ricavi che, in caso di qualificazione diretta agli ottavi di finale, potrebbero arrivare a 80 milioni di euro. Una somma considerevole, che potrebbe dare la spinta alle mosse estive dei nerazzurri, che si preannunciano molto intense, visti tanti giocatori in scadenza o in partenza. Con un diktat chiarissimo della proprietà ai dirigenti: portare a Milano giocatori solo Under 25. Scrive calciomercato.com:

"Il cammino virtuoso dell’Inter in Champions League sta portando enormi vantaggi anche dal punto di vista economico, a conferma del fatto che il miglior modo per tutelare i ricavi sia quello di riuscire a mantenere alta la competitività sportiva, linea guida da perseguire almeno quanto quelle che riguardano l’abbassamento dell’età media e del monte ingaggi. Diktat che Oaktree ha già chiarito agli addetti ai lavori ed è per questo motivo che c’è tanta curiosità attorno a quella che sarà la prossima campagna estiva di rafforzamento dei nerazzurri, visto che gli uomini mercato saranno costretti anche a rivoluzionare il proprio modo di operare, considerando che per esplicita richiesta aziendale sarà necessario sviluppare il mercato in entrata solo con calciatori Under 25.