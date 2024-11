Romano – Inter, Bisseck rinnova fino al 2029: accordo raggiunto, i dettagli

Il club nerazzurro e gli agenti del difensore hanno trovato l'accordo per il rinnovo del contratto

Yann Bisseck e l'Inter insieme fino al 2029. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale, ma, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il club nerazzurro ha trovato l'accordo per estendere il contratto del difensore fino a giugno 2029. La firma arriverà nelle prossime 24 ore, dato che anche gli agenti di Bisseck sono arrivati ​​a Milano.

"Intanto lo staff della nazionale tedesca monitora attentamente i suoi progressi per il 2025". Bisseck è sbarcato a Milano nell'estate del 2023 all'Aarhus. Dopo i primi mesi di "apprendistato" con Inzaghi, nella stagione della seconda stella ha trovato sempre più spazio diventando in breve tempo un giocatore importante per il tecnico nerazzurro.