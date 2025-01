Asllani a me sembra, mi auguro di sbagliarmi, ormai completamente bruciato da San Siro. San Siro è un mostro che ti fagocita quando le cose vanno male. Ha fatto vittime ben più illustri di Asllani. Mi vengono in mente solo Brozovic e Tonali, che sono stati in grado di ribaltare le cose.

Hai la situazione di Frattesi, sembra abbastanza evidente e ormai non viene più fatto mistero del fatto che lui voglia andare via e trattenere un giocatore controvoglia, la storia ci insegna che è sbagliato.

Dei tre attaccanti di riserva ha segnato soltanto uno in Serie A, un solo gol, ed è Correa. Quindi un giocatore fuori completamente dalle rotazioni, che non è neanche nella lista Champions e stiamo vedendo cosa succede quando giocano Taremi e Arnautovic.

Quindi questa somma di cose secondo me impone all'Inter, che avrà una stagione che finirà a luglio, di operare in maniera seria sul mercato e con seria intendo andare ad acquistare i giocatori che magari hanno un minimo di esperienza nel campionato italiano. E non, come leggo, questi due giovanotti del Newell's Old Boys.

Secondo me sono arrivati tanti segnali nel corso della stagione che poi l'Inter è stata brava a coprire con la forza del suo allenatore, la forza dei suoi campioni, ma con il passare dei mesi io non vedo come la cosa possa migliorare. Secondo me può solo peggiorare visto che gennaio è adesso. Probabilmente così come sta facendo il Napoli, come sta facendo la Juventus, come farà il Milan e come stanno facendo le altre forze è il caso di valutare di prendere dei giocatori pronti e utili in questa sessione di mercato.

Quindi io credo che questa sessione di mercato debba essere sfruttata, ma anche in maniera veloce altrimenti non vedo come l'Inter non possa avere problemi da qui alla fine del campionato".