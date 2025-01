Si pensa al futuro in casa nerazzurra, che da tempo ha sondato una coppia di prospetti del Newell's Old Boys

L'Inter fa sul serio per due talenti argentini . Si pensa al futuro in casa nerazzurra, che da tempo ha sondato una coppia di prospetti del Newell's Old Boys : si tratta di Tomas Perez , centrocampista centrale classe 2005, e Mateo Silvetti , esterno offensivo nato nel 2006.

La novità, conferma Sky Sport dopo la notizia diffusa in Argentina da Radio la Red, è la presenza a Milano di Ignacio Astore, presidente del club argentino, che incontrerà la dirigenza interista per discutere dei due baby giocatori. Da valutare la fattibilità dell'operazione, trattativa per due giovani visionati da tempo e che giocano regolarmente in patria. L'intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di aggregarli alla nuova U23 dell'Inter, squadra che prenderà il via dalla stagione 2025/26.