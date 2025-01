Sono ore probabilmente decisive per il futuro di Tomas Palacios, giovane difensore argentino acquistato la scorsa estate dall'Inter dall'Independiente Rivadavia per 6,5 milioni di euro più bonus (fino a un massimo di 11 milioni).

Il calciatore ha fin qui trovato ben poco spazio nella formazione di Simone Inzaghi, tanto che il club sarebbe entrato nell'ottica di cederlo in prestito, in modo da garantirgli maggiore minutaggio. Il Monza, infatti, preme per averlo a disposizione in questo finale di stagione.