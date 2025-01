Intervenuto come ospite a Radio Romanista, Davide Stoppini, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha parlato così dello scenario di un trasferimento di Davide Frattesi dall'Inter alla Roma:

"Trattativa per Frattesi? Più passano le ore e più diventa praticabile come opzione. All’inizio c’era freddezza tra i protagonisti, quasi a lasciar correre, adesso colgo il fatto che se ne parli e si voglia entrare nel dettaglio: vuol dire che qualcosa di concreto c’è. Possono esserci realmente le basi per provarci".