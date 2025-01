Inter, il suggerimento di mercato di Ultimo Uomo: “Marotta potrebbe cavarci ad occhi chiusi…”

Consigli per gli acquisti

Ultimo Uomo ha dedicato una riflessione sui giocatori che le squadre italiane dovrebbero tenere in seria considerazione. "Le squadre che hanno bisogno di qualche ritocchino come sempre sono molte, i soldi come sempre sono pochi", si legge. Ecco il consiglio mirato per l'Inter, nel caso in cui decidesse di muoversi nel mercato di riparazione: "Inter - Marcus Rashford. L'attaccante inglese è forse nel punto più basso della sua carriera, sembra in rotta con il nuovo tecnico del Manchester United, Ruben Amorim, ed è alla ricerca di una nuova occasione per rilanciarsi: quel tipo di situazioni in cui Beppe Marotta può cavare un prestito biennale con diritto a occhi chiusi. Rashford potrebbe funzionare come contraltare di Thuram sul lato sinistro e porterebbe in dote dribbling di cui l'Inter ha sempre disperatamente bisogno (al momento gliene riescono solo il 33% dei 2.56 tentati ogni 90 minuti, ma la premessa di questo tipo di pezzi è che il giocatore cambi aria per rilanciarsi) e gol quando gli altri attaccanti sono in secca".