Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani , giornalista, ha parlato così della possibilità di vedere all'Inter Lorenzo Pellegrini come successore di Henrikh Mkhitaryan: "Pellegrini ha caratteristiche molto simili a Mkhitaryan, magari meno verticale nelle accelerazioni ma il talento ce l'ha sicuramente. Tra l'altro Inzaghi lo stima, ma credo sia un'operazione infattibile per i 6 milioni di stipendio che ha addosso. Ci devono pensare bene i calciatori in questo calcio meno ricco a farsi fare contratti così, altrimenti rischiano di trovarsi come Vlahovic".

Secondo Tuttosport, Lorenzo Pellegrini non rappresenta appunto un’opzione percorribile a causa dell’età e dello stipendio, mentre Bryan Cristante potrebbe arrivare solo in prestito per coprire le necessità fino a giugno. In estate, invece, l’Inter punterà probabilmente su un investimento importante per un centrocampista versatile e di alto profilo, capace di adattarsi a diverse posizioni e pronto per indossare la maglia nerazzurra.