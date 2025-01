Non solo il prestito: l'Inter non disdegnerebbe nemmeno l'idea di un addio a titolo definitivo di Tajon Buchanan , che in un anno non è riuscito ad imporsi nella squadra di Simone Inzaghi. Queste le ultime sul suo futuro da Tuttosport: "Oltre a quello del Torino, l’Inter ha registrato pure l’interessamento dell’Ajax che, dopo aver venduto Rensch alla Roma, cerca un esterno di ruolo.

Il club nerazzurro punta a porre le basi per una cessione definitiva di Buchanan che, per caratteristiche, ha dimostrato di non essere funzionale al gioco di Inzaghi (questi, difatti, lo ha provato prima a destra, poi a sinistra, senza mai trovare riscontri positivi). In caso - probabile - di addio di Buchanan, l’Inter potrebbe affondare con la Roma per Nicola Zalewski: il ragazzo, che va in scadenza con il club giallorosso, dovrebbe quindi prima rinnovare per poi essere girato in prestito".