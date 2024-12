Ha fatto parlare di sè per aver battuto tutti i record di precocità ma la realtà potrebbe essere ben diversa. Si tingono sempre più di giallo le origini di Youssoufa Moukoko, enfant prodige di proprietà del Borussia Dortmund e attualmente in prestito al Nizza.

Già in precedenza la "Bild" aveva sollevato dei dubbi, rivelando di non aver trovato traccia di nessun Youssoufa Moukoko nato nel 2004 in Camerun ma di un Youssoufa Mohamadou, nato nel 2000 e registrato come figlio di Ousman Mohamadou, un tassista locale.