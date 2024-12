Il capitano rossonero starebbe valutando un paio di proposte e il suo agente sarebbe in contatto con la società comense

Il capitano del Milan, Davide Calabria , lascerà il Milan già a gennaio? Da quanto scrive sul suo sito Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato, il giocatore rossonero non avrebbe ancora ricevuto una proposta di rinnovo dal club e il suo contratto scade a giugno 2025.

Questo è quanto scrive Pedullà sul suo sito a proposito del calciatore milanista: "Il Como si prepara a un altro mercato concreto nella sessione invernale. L’ultimissima novità è rappresentata dai dialoghi in corso con Davide Calabria che ha un contratto in scadenza con il Milan e che almeno fin qui non ha ricevuto alcuna offerta di rinnovo. Calabria sta valutando un paio di proposte, ma il profilo piace molto al Como, vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi giorni".