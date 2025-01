Calciomercato, la Juventus mette nel mirino l’ex Inter

Occhi sull'ex Inter

Due i nomi segnati in rosso sull’agenda del ds Claudio Chiellini, ovvero quelli di Lorenzo Villa (Pineto) e Francesco Coppola (Vis Pesaro). Favorito il primo per il quale c’è già stata una proficua conference call con la società abruzzese nei giorni scorsi. L’ex Samp e Inter piace per la sua fisicità e capacità di agire anche come braccetto di destra in una linea difensiva a tre. Su entrambi, però, non manca affatto la concorrenza delle big della terza serie, oltre a quella proveniente dal piano di sopra. È il caso ad esempio della Reggiana, che al momento è in pole sul Sudtirol per Coppola.