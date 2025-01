La sua priorità assoluta è giocare, ha spiegato il giornale sportivo a proposito del giocatore dei Blues. E al club londinese non è riuscito mai a trovare spazio. "La richiesta degli inglesi è quella di arrivare ad un pacchetto da circa 20 milioni, tra valore del cartellino e recompra. Il Toro si è già spinto a 12 milioni, dopo aver presentato una primissima offerta (respinta) da 8. Ed è fiducioso di poter chiudere in tempi rapidi: Vagnati si è mosso tra i primi per arrivare a Casadei e sta cercando di portare a termine la missione. Ce la può fare? Sì, ma solo se dovesse raggiungere l'intesa col Chelsea per la recompra da parte del club londinese, elemento essenziale per la trattativa", spiega a proposito delle trattative il giornale sportivo.