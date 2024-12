Sky – Dybala, pressing Galatasaray: l’agente vola a Istanbul, i dettagli

Paulo Dybala potrebbe lasciare il campionato italiano nel prossimo mercato di gennaio. L'attaccante argentino della Roma, accostato con insistenza in passato anche all'Inter, è infatti oggetto del desiderio del Galatasaray, che sta aumentando in queste ore un pressing iniziato già due anni fa:

"L'agente del giocatore Carlos Novel era a Istanbul e ha avuto vari incontri con il Galatarasay. L'offerta al giocatore si aggira attorno ai 10 milioni. La volontà di Dybala però a gennaio non sarebbe quella di salutare la Roma, a meno che la società non decida pubblicamente di venderlo".