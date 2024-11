La Juve, dopo gli infortuni di Bremer e Cabal che rimarranno fuori dal campo per tutta la stagione, si è messa alla ricerca di un difensore già per il mercato di gennaio. Il primo nome sulla lista di Giuntoli è quello dell'ex giocatore dell'Inter Skriniar , ora ai margini nel Psg.

"Nei giorni scorsi l’uomo mercato dei bianconeri ha fatto un primo passo incassando il sì del difensore a trasferirsi a Torino, la novità che potrebbe dare un’ulteriore spinta alla trattativa è l’interessamento del Psg per Nicolò Fagioli. Il centrocampista può diventare l’asso nelle mani di Giuntoli per imprimere un’accelerata all’operazione. Sarebbe un sacrificio doloroso, perché Fagioli è un prodotto del settore giovanile che la Juventus ha tenuto stretto e protetto nei momenti difficili della squalifica per scommesse, ma allo stesso tempo utile per sistemare un reparto troppo in emergenza", rivela La Gazzetta dello Sport.