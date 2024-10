D'altro canto, però, il City non può attendere troppo per pianificare il futuro, così - dopo l'annunciato arrivo di Hugo Viana nel ruolo di nuovo direttore sportivo - sono subito cominciati i nomi dei papabili per la panchina dei campioni d'Inghilterra. E in cima all'elenco c'è proprio Amorin, giovane tecnico emergente, molto stimato dallo stesso Viana. La prima alternativa potrebbe essere Xabi Alonso, che fin qui ha impressionato sulla panchina del Bayer Leverkusen, oppure l'ex capitano dei Citizens, Vincent Kompany, attualmente al Bayern Monaco, che lo stesso Guardiola in passato aveva indicato come possibile futuro allenatore del City.